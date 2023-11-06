Спрацював вибуховий пристрій у подарунку: загинув помічник Залужного

Смерть свого помічника підтвердив сам Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Увечері 6 листопада у ЗМІ з’явилася інформація про смерть помічника Валерія Залужного 39-річного військового Геннадія Частякова. Повідомлялося, що чоловік нібито підірвався через необережне поводження з гранатою.
Згодом про загибель свого помічника повідомив Валерія Залужний, який зазначив, що трагедія сталася через невідомий вибуховий пристрій в одному із подарунків. Сьогодні Геннадій Частяков святкував день народження разом з родиною.
За словами Залужного, у пана Геннадія залишилося четверо дітей та дружина.
Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій, – написав у своєму телеграм-каналі Валерій Залужний.
За словами Залужного, у пана Геннадія залишилося четверо дітей та дружина.
З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією, – зауважив генерал.
Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.
Фото: Українська правда
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