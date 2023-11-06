Сработало взрывное устройство в подарке: погиб помощник Залужного

Смерть своего помощника подтвердил сам Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Вечером 6 ноября в СМИ появилась информация о смерти помощника Валерия Залужного 39-летнего военного Геннадия Частякова. Сообщалось, что мужчина якобы подорвался из-за неосторожного обращения с гранатой.
Впоследствии о гибели своего помощника сообщил Валерия Залужный, отметивший, что трагедия произошла из-за неизвестного взрывного устройства в одном из подарков. Сегодня Геннадий Частяков праздновал день рождения вместе с семьей.
По словам Залужного, у господина Геннадия осталось четверо детей и жена.
Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство, – написал в своем телеграм-канале Валерий Залужный.
По словам Залужного, у господина Геннадия осталось четверо детей и жена.
С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией, – отметил генерал.
Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.
Фото: Українська правда
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