Сработало взрывное устройство в подарке: погиб помощник Залужного

Погиб помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Смерть своего помощника подтвердил сам Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Вечером 6 ноября в СМИ появилась информация о смерти помощника Валерия Залужного 39-летнего военного Геннадия Частякова. Сообщалось, что мужчина якобы подорвался из-за неосторожного обращения с гранатой.

Впоследствии о гибели своего помощника сообщил Валерия Залужный, отметивший, что трагедия произошла из-за неизвестного взрывного устройства в одном из подарков. Сегодня Геннадий Частяков праздновал день рождения вместе с семьей.

По словам Залужного, у господина Геннадия осталось четверо детей и жена.

Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство, – написал в своем телеграм-канале Валерий Залужный.

По словам Залужного, у господина Геннадия осталось четверо детей и жена.

С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией, – отметил генерал.

Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.

Фото: Українська правда

Читайте также:

Українська Русский

Автор: