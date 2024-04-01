У мережі вперше показали унікальне фото паровоза, який раніше курсував по набережній у Дніпрі

На фото - 1964-1965 роки!

Багато років тому по дніпровській набережній було прокладено залізницю – у середині 1950-х років там навіть курсував пасажирський потяг «Павлівська Затока-Мандриківка». Сама ж набережна була практично безлюдним місцем, з купою сміття і без будь-якої інфраструктури.

Коли на початку 1960-х набережну Дніпра вирішили розбудувати, то залізницю, яка там проходила, почали використовувати для підвезення різних будівельних матеріалів.

Фото самої залізниці у мережі дуже багато, ми раніше також публікували їх.

А от знімків паровоза, який курсував цими рейками, майже немає. І нещодавно таке фото опублікував Володимир Горлов в Facebook.

1964-65 рр. паровоз на набережній ім. Леніна (Січеславська) возить шлак і будматеріали (фото із сімейного архіву Георгія Малишевича, плівка його батька, обробка моя), – підписав він знімок.

Зазначимо, після того, як набережну побудували, залізницю частково розібрали, а частина рейок опинилася в землі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали рідкісне фото набережної Дніпра.

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