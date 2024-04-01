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  • Скоро буде повне сонячне затемнення: де його зможуть побачити мешканці Дніпра

Скоро буде повне сонячне затемнення: де його зможуть побачити мешканці Дніпра

Сьогодні 09:34
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Повне сонячне затемнення відбудеться 8 квітня. Повна фаза триватиме 4 хвилини і 27 секунд, втім, побачити це небесне явище можна буде лише в деяких частинах планети.

Новости Днепра про Скоро буде повне сонячне затемнення: де його зможуть побачити мешканці Дніпра

8 квітня буде повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати у Мексиці, США і Канаді. Часткові фази затемнення буде видно у Північній Америці, Західній Європі і в Центральній Америці.

Про це повідомляють ЗМІ.

Астрономи заявляють, що це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення, яке відбулося 29 березня 2006 року. Зазначимо, сонячне затемнення відбувається тоді, коли молодий Місяць знаходиться точно між Землею та Сонцем і відкидає свою тінь на планету.

На жаль, в Україні це затемнення не буде видно, але всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції NASA на YouTube. Пік затемнення настане о 20:18 за київським часом.

Так виглядатиме сонячне затемнення:

Новости Днепра про Скоро буде повне сонячне затемнення: де його зможуть побачити мешканці Дніпра

Наступне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року. Воно матиме форму кільцеподібного сонячного затемнення. Побачити його можна буде з південних регіонів Аргентини та Чилі, а також з острова Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Землі мчить “комета диявола”, більша за гору Еверест: чи зможуть її побачити мешканці Дніпра.

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Новости Днепра про Скоро буде повне сонячне затемнення: де його зможуть побачити мешканці ДніпраУкраїнська

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