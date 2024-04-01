Скоро буде повне сонячне затемнення: де його зможуть побачити мешканці Дніпра

8 квітня буде повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати у Мексиці, США і Канаді. Часткові фази затемнення буде видно у Північній Америці, Західній Європі і в Центральній Америці.
Про це повідомляють ЗМІ.
Астрономи заявляють, що це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення, яке відбулося 29 березня 2006 року. Зазначимо, сонячне затемнення відбувається тоді, коли молодий Місяць знаходиться точно між Землею та Сонцем і відкидає свою тінь на планету.
На жаль, в Україні це затемнення не буде видно, але всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції NASA на YouTube. Пік затемнення настане о 20:18 за київським часом.
Так виглядатиме сонячне затемнення:
Наступне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року. Воно матиме форму кільцеподібного сонячного затемнення. Побачити його можна буде з південних регіонів Аргентини та Чилі, а також з острова Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.
Нагадаємо, раніше ми писали, що до Землі мчить “комета диявола”, більша за гору Еверест: чи зможуть її побачити мешканці Дніпра.
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