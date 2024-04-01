В сети впервые показали уникальное фото паровоза, который ранее курсировал по набережной в Днепре

На фото - 1964-1965 годы!

Много лет назад по днепровской набережной была проложена железная дорога — в середине 1950-х годов там даже курсировал пассажирский поезд «Павловский Залив-Мандрыковка». Сама же набережная была практически безлюдным местом, с кучей мусора и без какой-либо инфраструктуры.

Когда в начале 1960-х набережную Днепра решили перестроить, то железную дорогу, которая там проходила, начали использовать для подвоза различных строительных материалов.

Фото самой железной дороги в сети очень много, мы ранее также публиковали их.

А вот снимков паровоза, который курсировал по этим рельсам, почти нет. И недавно такое фото опубликовал Владимир Горлов в Facebook.

1964-65 гг. паровоз на набережной им. Ленина (Сичеславская) возит шлак и стройматериалы (фото из семейного архива Георгия Малышевича, пленка его отца, обработка моя), — подписал он снимок.

Отметим, после того, как набережную построили, железную дорогу частично разобрали, а часть рельсов оказалась в земле.

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкостное фото набережной Днепра.

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