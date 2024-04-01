В сети впервые показали уникальное фото паровоза, который ранее курсировал по набережной в Днепре

Много лет назад по днепровской набережной была проложена железная дорога — в середине 1950-х годов там даже курсировал пассажирский поезд «Павловский Залив-Мандрыковка». Сама же набережная была практически безлюдным местом, с кучей мусора и без какой-либо инфраструктуры.
Когда в начале 1960-х набережную Днепра решили перестроить, то железную дорогу, которая там проходила, начали использовать для подвоза различных строительных материалов.
Фото самой железной дороги в сети очень много, мы ранее также публиковали их.
А вот снимков паровоза, который курсировал по этим рельсам, почти нет. И недавно такое фото опубликовал Владимир Горлов в Facebook.
1964-65 гг. паровоз на набережной им. Ленина (Сичеславская) возит шлак и стройматериалы (фото из семейного архива Георгия Малышевича, пленка его отца, обработка моя), — подписал он снимок.
Отметим, после того, как набережную построили, железную дорогу частично разобрали, а часть рельсов оказалась в земле.
Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкостное фото набережной Днепра.
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