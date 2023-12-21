У мережі показали рідкісні фото Дніпра під час німецької окупації в 1941 році

У мережі опублікували архівні фото Дніпра 1941 року.

Користувачі мережі опублікували фото Дніпра під час німецької окупації. Тоді світлини міста, яке опинилося під впливом Вермахту, зробив угорець Йожеф Горват. Наразі більшість архівних знімків зберігається в музеях Угорщини.

У соцмережах показали деякі із них.

Вермахт дійшов до Дніпропетровської області у середині серпня 1941 року. 19 серпня розпочався артилерійський обстріл міста, і вже з 25 серпня правобережна частина Дніпра опинилася під окупацією.

Бої за лівобережжя тривали ще місяць. Німецька окупація тривала майже 26 місяців. На світлинах можна побачити вулиці Шевченко, Грушевського, Яворницького, Лесі Українки та Алексєєнко. Нацисти знищили чимало історичних будівель.

Під впливом Вермахту місто було понад два роки. 25 жовтня 1943 року у Дніпро увійшла радянська армія.

Нагадаємо, раніше поблизу 9 лікарні у Дніпрі ймовірно виявили залишки старого німецького цвинтаря, де ховали ворожих солдатів під час окупації міста. Пізніше міська рада збиралася дати дозвіл на розкопки.

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