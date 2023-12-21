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В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Сегодня 10:37
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В сети опубликовали архивные фото Днепра в 1941 году.

Новости Днепра про В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Пользователи опубликовали фото Днепра во время немецкой оккупации. Тогда фотографии города, оказавшегося под влиянием Вермахта, сделал венгр Йожеф Горват. В настоящее время большинство архивных снимков хранятся в музеях Венгрии.

В соцсетях показали некоторые из них.

Вермахт дошел до Днепропетровской области в середине августа 1941 года. 19 августа начался артиллерийский обстрел города и уже с 25 августа правобережная часть Днепра оказалась под оккупацией.

Бои за левобережье продолжались еще месяц. Немецкая оккупация длилась около 26 месяцев. На фотографиях можно увидеть улицы Шевченко, Грушевского, Яворницкого, Леси Украинки и Алексеенко. Нацисты уничтожили многие исторические здания.

Под влиянием Вермахта город был более двух лет. 25 октября 1943 в Днепр вошла советская армия.

Новости Днепра про В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Новости Днепра про В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Новости Днепра про В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Новости Днепра про В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Напомним, ранее около 9 больницы в Днепре вероятно обнаружили остатки старого немецкого кладбища, где хоронили вражеских солдат во время оккупации города. Позже городской совет собирался дать разрешение на раскопки.

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