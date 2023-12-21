В сети показали редкие фото Днепра во время немецкой оккупации в 1941 году

Пользователи опубликовали фото Днепра во время немецкой оккупации. Тогда фотографии города, оказавшегося под влиянием Вермахта, сделал венгр Йожеф Горват. В настоящее время большинство архивных снимков хранятся в музеях Венгрии.
В соцсетях показали некоторые из них.
Вермахт дошел до Днепропетровской области в середине августа 1941 года. 19 августа начался артиллерийский обстрел города и уже с 25 августа правобережная часть Днепра оказалась под оккупацией.
Бои за левобережье продолжались еще месяц. Немецкая оккупация длилась около 26 месяцев. На фотографиях можно увидеть улицы Шевченко, Грушевского, Яворницкого, Леси Украинки и Алексеенко. Нацисты уничтожили многие исторические здания.
Под влиянием Вермахта город был более двух лет. 25 октября 1943 в Днепр вошла советская армия.
Напомним, ранее около 9 больницы в Днепре вероятно обнаружили остатки старого немецкого кладбища, где хоронили вражеских солдат во время оккупации города. Позже городской совет собирался дать разрешение на раскопки.
Читайте также:
Автор:
Что стало причиной аварии – неизвестно.
Свет будут выключать с 8:00 до 17:00.
Днепрян ждет хорошая погода!
В лесах близ Днепра бродят редкие олени.
Без паники – все под контролем!
Что стало причиной аварии – неизвестно.
Оккупанты снова терроризировали нашу область.
Свет будут выключать с 8:00 до 17:00.
Днепрян ждет хорошая погода!
В лесах близ Днепра бродят редкие олени.
Жителька Кривого Рогу за декілька хвилин втратила 10 тисяч гривень.
Производили фальсификат в трех областях.
Кабмин озвучил прогнозы по зарплате украинцев.
В Новомосковске озвучили окончательные результаты народного голосования за новое название города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!