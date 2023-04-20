У Дніпрі у сквері перед лікарнею шукатимуть німецький цвинтар: запланували розкопки

У Дніпрі шукатимуть німецький цвинтар на території лікарні.

Завдяки старим аерознімкам у Дніпрі знайшли німецький цвинтар часів Другої світової, який розташований на території однієї з лікарень. Цією знахідкою раніше поділився відомий дніпровський блогер Артем Костюк.

Цвинтар під час Другої світової спорудили на території 9-ї лікарні, а саме в сквері перед центральним корпусом.

Днями ця історія отримала продовження. Згідно з проєктом рішення, який опублікували на сайті Дніпровської міськради, на місці ймовірного поховання хочуть розпочати розкопки.

Мета робіт – встановити, чи справді тут було кладовище чи вже ексгумували всі останки німецьких солдат, яких там ховали під час окупації міста. Якшо тіла знайдуть – їх мають перепоховати.

Розпопки проводитиме приватне підприємство “Пам’ять і слава”. Коли саме мають розпочатися роботи не уточнюється, але зелену зону на території лікарні повинні привести до ладу до 31 грудня 2023 року. Зауважимо, що поки що це рішення не підписане міським головою, тому не набрало чинності.

Що відомо про німецький цвинтар?

Як ми повідомляли раніше, дніпровський дослідник та блогер Артем Костюк опублікував кадри старої аерозйомки над територієї нинішньої лікарні в Дніпрі. Виявилося, що під час Другої світової тут розташовувалося німецьке поховання для військових.

На старих кадрах було видно розбиті будівлі від Амуру до Мерефо-Херсонського мосту. Саме там знаходилося місце поховання німецьких військових. Достеменно невідомо, чи ексгумували тіла солдат чи ні.

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