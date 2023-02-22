У Дніпрі на території однієї з лікарень знайшли німецький цвинтар (ФОТО)

Цю знахідку виявили дніпровські активісти та історики.

Повідомляється, що на території 9-ї лікарні знайшли німецький військовий цвинтар. Він знаходився прямо у сквері медзакладу перед центральним корпусом.

Про це розповів дніпровський блогер Артем Костюк.

На аерознімку навіть видно його територію – судячи з усього, він доходив аж до проспекту. Будівля на фотографіях – це боковий фасад лівого крила центрального корпусу лікарні, – написав Артем.

Але поки що невідомо, чи були свого часу ці поховання ексгумовані.

Нагадаємо, раніше ми писали, які іграшки раніше виробляли у Дніпрі (ФОТО).

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