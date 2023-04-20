В Днепре в сквере перед больницей будут искать немецкое кладбище: запланировали раскопки

Благодаря старым аэроснимкам в Днепре нашли немецкое кладбище времен Второй мировой, расположенное на территории одной из больниц. Этой находкой ранее поделился известный днепровский блогер Артем Костюк.
Кладбище во время Второй мировой построили на территории 9-й больницы, а именно в сквере перед центральным корпусом.
На днях эта история получила продолжение. Согласно проекту решения, опубликованному на сайте Днепровского горсовета, на месте вероятного захоронения хотят начать раскопки.
Цель работ — установить, действительно ли здесь было кладбище или уже эксгумировали все останки немецких солдат, которых там хоронили во время оккупации города. Если тела найдут – их должны перезахоронить.
Раскопки будет проводить частное предприятие «Память и слава». Когда именно должны начаться работы не уточняется, но зеленую зону на территории больницы должны привести в порядок до 31 декабря 2023 года. Заметим, что пока это решение не подписано мэром, поэтому не вступило в силу.
Что известно о немецком кладбище?
Как мы сообщали ранее, днепровский исследователь и блогер Артем Костюк опубликовал кадры старой аэросъемки над территорией нынешней больницы в Днепре. Оказалось, что во время Второй мировой здесь размещалось немецкое захоронение для военных.
На старых кадрах были видны разбитые здания от Амура до Мерефо-Херсонского моста. Там находилось место захоронения немецких военных. Доподлинно неизвестно, эксгумировали ли тела солдат или нет.
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