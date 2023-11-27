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У Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти

Сьогодні 12:28
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У Києві цього року встановлять головну ялинку країни. За традицією, її розмістять на Софійській площі.
Новости Днепра про У Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти

Ялинка на Софійській площі 2019 року.

Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше – до 10 січня.

Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, з державного бюджету на встановлення ялинки не витратять ні копійки.

Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії, – зазначив Кличко.

Також він додав, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не буде.

Новости Днепра про У Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти

Нагадаємо, раніше ми писали, що цього року у Дніпрі також планують встановити ялинку.

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Новости Днепра про У Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї коштиУкраїнська Новости Днепра про У Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї коштиРусский

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