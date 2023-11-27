У Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти

Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше – до 10 січня.
Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці, повідомив мер Віталій Кличко.
За його словами, з державного бюджету на встановлення ялинки не витратять ні копійки.
Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії, – зазначив Кличко.
Також він додав, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не буде.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цього року у Дніпрі також планують встановити ялинку.
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