У Кривому Розі викрили псевдоволонтера: пообіцяв придбати плити до бронежилетів

Чоловік взяв гроші для закупівлі товару, а потім перестав виходити на зв'язок.

У Кривому Розі правоохоронці викрили 41-річного псевдоволонтера.

Як з’ясувалося, підозрюваний пообіцяв придбати плити до бронежилетів для військових. У замовника він вимагав передоплату для закупівлі товару. Але коли фігурант отримав близько 20 тисяч гривень, він перестав виходити на зв’язок. Ці кошти він витратив на власні потреби.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За місцем мешкання “волонтера” було проведено обшуки. Поліцейські вилучили банківські картки, мобільний телефон, сім-карти та комп’ютерну техніку. 22 грудня чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть прикордонника за держзраду та дезертирство: зараз він воює проти ЗСУ.

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