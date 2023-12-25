У Кривому Розі викрили псевдоволонтера: пообіцяв придбати плити до бронежилетів

У Кривому Розі правоохоронці викрили 41-річного псевдоволонтера.
Як з’ясувалося, підозрюваний пообіцяв придбати плити до бронежилетів для військових. У замовника він вимагав передоплату для закупівлі товару. Але коли фігурант отримав близько 20 тисяч гривень, він перестав виходити на зв’язок. Ці кошти він витратив на власні потреби.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
За місцем мешкання “волонтера” було проведено обшуки. Поліцейські вилучили банківські картки, мобільний телефон, сім-карти та комп’ютерну техніку. 22 грудня чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть прикордонника за держзраду та дезертирство: зараз він воює проти ЗСУ.
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