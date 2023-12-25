В Кривом Роге разоблачили псевдоволонтера: пообещал купить плиты для бронежилетов

В Кривом Роге правоохранители разоблачили 41-летнего псевдоволонтера.
Как выяснилось, подозреваемый пообещал купить плиты для бронежилетов для военных. У заказчика он потребовал предоплату для закупки товара. Но когда фигурант получил около 20 тысяч гривен, он перестал выходить на связь. Эти средства он потратил на собственные нужды.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
По месту жительства «волонтёра» были проведены обыски. Полицейские изъяли банковские карты, мобильный телефон, сим-карты и компьютерную технику. 22 декабря мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить пограничника за госизмену и дезертирство: сейчас он воюет против ВСУ.
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