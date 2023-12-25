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У Дніпрі на 26 грудня синоптики оголосили штормове попередження: дмухатиме 15-20 м/с

Сьогодні 17:05
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Бережіть себе!

Новости Днепра про У Дніпрі на 26 грудня синоптики оголосили штормове попередження: дмухатиме 15-20 м/с

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру на вівторок, 26 грудня, оголосили штормове попередження по всій Україні, зокрема і в Дніпрі та області. Очікується сильний вітер – пориви 15-20 м/с. Рівень небезпеки – перший, жовтий.

26 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі на 26 грудня синоптики оголосили штормове попередження: дмухатиме 15-20 м/с

Зазначимо, завтра, за прогнозом синоптиків, у Дніпрі буде хмарно з проясненнями, вночі можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі складе +5°…+3°С, вдень +7°…+9°С.

Новости Днепра про У Дніпрі на 26 грудня синоптики оголосили штормове попередження: дмухатиме 15-20 м/с

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполучення.

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Новости Днепра про У Дніпрі на 26 грудня синоптики оголосили штормове попередження: дмухатиме 15-20 м/сУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на 26 грудня синоптики оголосили штормове попередження: дмухатиме 15-20 м/сРусский

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