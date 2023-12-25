В Днепре на 26 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение: порывы 15-20 м/с

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра на вторник, 26 декабря, объявили штормовое предупреждение по всей Украине, в том числе в Днепре и области. Ожидается сильный ветер – порывы 15-20 м/с. Уровень опасности – первый, желтый.
26 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.
Отметим, завтра, по прогнозу синоптиков, в Днепре будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +5°…+3°С, днем +7°…+9°С.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области заснежило: в каком состоянии трассы и как работает междугороднее транспортное сообщение.
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