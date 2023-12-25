На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника за держзраду та дезертирство: зараз він воює проти ЗСУ

На Дніпропетровщині будуть судити інспектора прикордонної служби. Йому інкримінують дезертирство та державну зраду (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що у квітні 2022 року прикордонник залишив місце служби та покинув район виконання завдання у Донецькій області. Згодом він добровільно вступив на службу до окупаційних військ рф у тимчасово окупованому селищі Новопсков Луганської області.

Зараз зрадник воює проти Збройних сил України та допомагає російським пропагандистам створювати фейкові матеріали та сюжети.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно прикордонника за ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України (дезертирство та державна зрада).

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