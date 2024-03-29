У Кривому Розі вітер навпіл розірвав найбільший стяг у місті (ВІДЕО)

Найбільший стяг Кривого Рогу у парку Героїв вітром розірвало під час грози.
Величезне полотно поділило майже навпіл.
Під вечір у Кривому Розі почалася сильна гроза зі зливою та шквальним вітром, який порвав стяг.
Криворіжці не втрачають оптимізму та кажуть, що прапор міста не порвався, а відкрив рота, щоб жерти ворожі ракети.
Як тільки негода втихне, прапор замінять.
У Дніпрі також вирувала негода. Зокрема, на проспекті Яворницького дерево звалилося на дроти електротранспорту. Також є ускладнення руху через ДТП.
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