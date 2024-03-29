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У Кривому Розі вітер навпіл розірвав найбільший стяг у місті (ВІДЕО)

Сьогодні 17:55
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині прапор розірвало вітром.

Новости Днепра про У Кривому Розі вітер навпіл розірвав найбільший стяг у місті (ВІДЕО)

Найбільший стяг Кривого Рогу у парку Героїв вітром розірвало під час грози.

Величезне полотно поділило майже навпіл. 

Під вечір у Кривому Розі почалася сильна гроза зі зливою та шквальним вітром, який порвав стяг.

Криворіжці не втрачають оптимізму та кажуть, що прапор міста не порвався, а відкрив рота, щоб жерти ворожі ракети. 

Як тільки негода втихне, прапор замінять.

У Дніпрі також вирувала негода. Зокрема, на проспекті Яворницького дерево звалилося на дроти електротранспорту. Також є ускладнення руху через ДТП.

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Новости Днепра про У Кривому Розі вітер навпіл розірвав найбільший стяг у місті (ВІДЕО)Українська

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