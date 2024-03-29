В Кривом Роге ветер пополам разорвал самый большой флаг в городе (ВИДЕО)

В Кривом Роге на Днепропетровщине флаг разорвало ветром.

Самое большое знамя Кривого Рога в парке Героев ветром разорвало во время грозы.

Огромное полотно разделило почти пополам.

К вечеру в Кривом Роге началась сильная гроза со ливнем и шквальным ветром, который порвал флаг.

Криворожцы не теряют оптимизма и говорят, что флаг города не порвался, а открыл рот, чтобы жрать вражеские ракеты.

Как только ненастье утихнет, флаг заменят.

В Днепре также бурлила непогода. В частности, на проспекте Яворницкого дерево свалилось на провода электротранспорта. Также есть усложнение движения из-за ДТП.

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