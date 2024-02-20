У Кривому Розі сотні мешканців понад 3 дні будуть без опалення: що сталося

Відновити послугу з постачання теплової енергії обіцяють ввечері 23 лютого!

У Кривому Розі сотні мешканців у Покровському та Саксаганському районах залишилися без опалення на понад 3 дні.

Усе через критичне пошкодження на магістральному трубопроводі теплових мереж АТ «Криворізька теплоцентраль». Діаметр магістрального трубопроводу, на якому будуть проводитись ремонтно-відновлювальні роботи, становить 219 мм.

Про це повідомили на сторінці підприємства у соцмережі.

На жаль, через пошкодження на теплових мережах послуга з постачання теплової енергії тимчасово буде обмежена з 20 до 23 лютого на об’єктах, розташованих в районі КРЕСу, Піонеру, 173-го кварталу, Більшовика, на мкрн. Ювілейний, вул. Спаська, вул. Святителя Василя Великого (колишня вул. Качалова), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці вже розпочали ремонтні роботи, відновити послугу з постачання теплової енергії обіцяють ввечері 23 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на лівому березі знизили тиск подачі води: що сталося та адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: