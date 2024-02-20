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  • Відомий музикант показав, як звучить Дніпро: тут співає навіть світлофор (ВІДЕО)

Відомий музикант показав, як звучить Дніпро: тут співає навіть світлофор (ВІДЕО)

Сьогодні 12:24
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Усі ми можемо побачити наше улюблене місто, а тепер у нас є можливість і почути його - в інтерпретації відомого музиканта та його творчої команди.

Новости Днепра про Відомий музикант показав, як звучить Дніпро: тут співає навіть світлофор (ВІДЕО)

Євген Філатов, більше відомий як the Maneken, та його команда створили тревел-шоу «Як звучить світ…Україна», в якому вони шукають алхімію звуків українських міст. У рамках другого сезону шоу музикант покаже, як звучать Суми, Миколаїв, Дніпро, Полтава тощо.

Днями на YouTube-каналі “УкрЮтюбПроєкт” творці презентували звучання Дніпра.

Він може звучати індустріально, своїми заводами та технікою. Але в ньому є щось ніжне та творче. Музичні світлофори, старовинний трамвайчик та навіть мистецтво світового рівня. Величний Дніпро став героєм третього випуску другого сезону. Місто контрастів зустріло нас величчю промислових об‘єктів та неймовірною культурою. Звуки світлофорів, метрополітену, ретро-трамвая, центру гончарства та творчість вільних митців і вуличних музикантів поєдналися в єдиній гармонії, ставши ритмічною композицією, в якій можна впізнати Дніпро, – йдеться в описі під відео.

Що вийшло (дивіться з 42:34):

Нагадаємо, раніше ми писали, що визначили найкраще фото зроблене на Дніпропетровщині у 2023 році.

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