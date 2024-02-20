На дорозі із Дніпра до Новомосковська утворився величезний затор: деталі

Водії, будьте уважні!

Сьогодні, 20 лютого, на дорозі із Дніпра до Новомосковська (у районі Підгородного) утворився величезний затор.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що причина затору – проведення дорожніх робіт.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок та краще обирайте альтернативний маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра стикнулися з несподіваними проблемами після того, як їм відремонтували дорогу: у чому річ.

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