На дорозі із Дніпра до Новомосковська утворився величезний затор: деталі

Сьогодні, 20 лютого, на дорозі із Дніпра до Новомосковська (у районі Підгородного) утворився величезний затор.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Зазначається, що причина затору – проведення дорожніх робіт.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок та краще обирайте альтернативний маршрут!
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра стикнулися з несподіваними проблемами після того, як їм відремонтували дорогу: у чому річ.
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