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У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

Сьогодні 20:44
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Сьогодні, 15 жовтня, о 16:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Серафимовича у Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події, прибувши, вони встановили, що горить одноповерховий житловий будинок. Займання локалізували о 16:27 та ліквідували о 16:37.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На жаль, під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили обгоріле тіло людини всередині оселі.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

Новости Днепра про У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиці.

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Новости Днепра про У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловікУкраїнська

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