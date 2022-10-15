У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

Сьогодні, 15 жовтня, о 16:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Серафимовича у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події, прибувши, вони встановили, що горить одноповерховий житловий будинок. Займання локалізували о 16:27 та ліквідували о 16:37.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На жаль, під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили обгоріле тіло людини всередині оселі.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиці.

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