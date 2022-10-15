Женя+Женя: відома українська снайперка зіграла весілля на передовій (ФОТО)

Весілля пара зіграла на передовій у Харківській області. Розписав закоханих генерал ЗСУ.
Про це новоспечена дружина розповіла на своїй сторінці в Instagram та поділилася атмосферними фото з весілля на фронті.
Обранцем Євгенії став військовий Євген Стипанюк, з яким Емеральд познайомилася на війні. Закохані сказали одне одному “так” у День захисників та захисниць, який Україна святкувала 14 жовтня.
Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я і уявити не могла! Це особливий день – дуже багато свят. Хочу привітати всіх захисників і захисниць. Слава Героям! Також я вітаю свого коханого, бо сьогодні його день народження. Тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля, – прокоментувала фото Євгенія.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка «Перших ластівок» Максим Девізоров приїхав до Дніпра з фронту, щоб одружитися.
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