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Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:17
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Парк імені Лазаря Глоби - улюблене місце відпочинку багатьох дніпрян та гостей міста.

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Як виглядає цей парк восени, показав фотохудожник із Дніпра Валерій Кравченко.

Найбільшу увагу привертають різнокольорові дерева – листя на них ще деінде залишається зеленим, але більшість уже має жовте або навіть жовтогаряче забарвлення.

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

У парку можна гуляти алеями або посидіти на лавочці та полюбуватися природою.

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Також, якщо ви збираєтесь на прогулянку в парк, не забудьте взяти підкормку для качок – мешканок паркового озера.

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Гуляйте в парках, відпочивайте, насолоджуйтеся життям, але не ігноруйте повітряні тривоги!

Ми обов’язково переможемо! Усе буде Україна!

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Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)Русский

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