Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Як виглядає цей парк восени, показав фотохудожник із Дніпра Валерій Кравченко.
Найбільшу увагу привертають різнокольорові дерева – листя на них ще деінде залишається зеленим, але більшість уже має жовте або навіть жовтогаряче забарвлення.
У парку можна гуляти алеями або посидіти на лавочці та полюбуватися природою.
Також, якщо ви збираєтесь на прогулянку в парк, не забудьте взяти підкормку для качок – мешканок паркового озера.
Гуляйте в парках, відпочивайте, насолоджуйтеся життям, але не ігноруйте повітряні тривоги!
Ми обов’язково переможемо! Усе буде Україна!
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