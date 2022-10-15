Як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Парк імені Лазаря Глоби - улюблене місце відпочинку багатьох дніпрян та гостей міста.

Як виглядає цей парк восени, показав фотохудожник із Дніпра Валерій Кравченко.

Найбільшу увагу привертають різнокольорові дерева – листя на них ще деінде залишається зеленим, але більшість уже має жовте або навіть жовтогаряче забарвлення.

У парку можна гуляти алеями або посидіти на лавочці та полюбуватися природою.

Також, якщо ви збираєтесь на прогулянку в парк, не забудьте взяти підкормку для качок – мешканок паркового озера.

Гуляйте в парках, відпочивайте, насолоджуйтеся життям, але не ігноруйте повітряні тривоги!

Ми обов’язково переможемо! Усе буде Україна!

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