В одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиці

Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.
Причина – проведення профілактичних робіт на лініях для підвищення надійності електропостачання.
Так, можливе відключення електроенергії:
16.10.2022 р. з 8:00 до 18:00: вул. Лиманська, вул. Степана Разіна, вул. Тепла;
17.10.2022 р. з 8:00 до 19:00: вул. Громадянська, вул. Караванченка, вул. Миру, вул. Озерна, вул. Повстання, вул. Польова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти.
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