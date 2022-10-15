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  • В одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиці

В одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиці

Сьогодні 20:20
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У Павлограді у неділю та понеділок можуть планово відключати світло.

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиці

Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.

Причина – проведення профілактичних робіт на лініях для підвищення надійності електропостачання.

Так, можливе відключення електроенергії:

16.10.2022 р. з 8:00 до 18:00: вул. Лиманська, вул. Степана Разіна, вул. Тепла;

17.10.2022 р. з 8:00 до 19:00: вул. Громадянська, вул. Караванченка, вул. Миру, вул. Озерна, вул. Повстання, вул. Польова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти.

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини планово відключатимуть світло: подробиціУкраїнська

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