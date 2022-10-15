Ворожі обстріли та п‘ятеро постраждалих: як минув день на Дніпропетровщині

Він зазначив, що внаслідок ранкового обстрілу Нікополя постраждали не троє, а п‘ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні.
Також понівечено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.
Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді. Без жертв, інформація щодо наслідків уточнюється.
В інших районах Дніпропетровщини день був мирним. За даними Генштабу, в росіян – великі проблеми із забезпеченням. Мобілізовані окупанти, які нині знаходяться у Запорізькій області, ходять у цивільному одязі. Що ж. Так у “другої армії світу” скоро може не залишитися нічого, окрім іржавих автоматів.
Україна переможе. Мирного вечора, – написав Микола Лукашук.
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