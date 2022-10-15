Ворожі обстріли та п‘ятеро постраждалих: як минув день на Дніпропетровщині

Про те, як минув 234 день повномасштабної війни на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Він зазначив, що внаслідок ранкового обстрілу Нікополя постраждали не троє, а п‘ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні.

Також понівечено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.

Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді. Без жертв, інформація щодо наслідків уточнюється.

В інших районах Дніпропетровщини день був мирним. За даними Генштабу, в росіян – великі проблеми із забезпеченням. Мобілізовані окупанти, які нині знаходяться у Запорізькій області, ходять у цивільному одязі. Що ж. Так у “другої армії світу” скоро може не залишитися нічого, окрім іржавих автоматів. Україна переможе. Мирного вечора, – написав Микола Лукашук.

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