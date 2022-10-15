В Кривом Роге горел жилой дом: погиб мужчина

Сегодня, 15 октября, в 16.12 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, прибыв, они установили, что горит одноэтажный жилой дом. Возгорание локализовали в 16:27 и ликвидировали в 16:37.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил внутреннюю облицовку стен. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили обгоревшее тело человека внутри дома.

К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины планово будут отключать свет: подробности.

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