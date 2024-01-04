У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар

Сьогодні, 4 січня, у Кривому Розі мешканці чули серію вибухів.
Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.
Пізніше ситуацію у місті прокоментував Олександр Вілкул, голова Ради оборони.
Він підтвердив, що вибухи були, та додав, що все нормально.
По вибухам, що чули. Без конкретики, але все нормально, – написав Вілкул.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий».
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