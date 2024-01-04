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В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

Сегодня 14:48
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Не игнорируйте тревоги!
Новости Днепра про В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

Фото условное.

Сегодня, 4 января, в Кривом Роге жители слышали серию взрывов.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Позже ситуацию в городе прокомментировал глава Рады обороны Александр Вилкул.

Он подтвердил, что взрывы были, и добавил, что все нормально.

По взрывам, что слышали. Без конкретики, но все нормально, – написал Вилкул.

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

Напомним, ранее мы писали, что утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый».

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Новости Днепра про В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарийРусский

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