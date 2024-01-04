В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

Сегодня, 4 января, в Кривом Роге жители слышали серию взрывов.
Об этом сообщали местные Telegram-каналы.
Позже ситуацию в городе прокомментировал глава Рады обороны Александр Вилкул.
Он подтвердил, что взрывы были, и добавил, что все нормально.
По взрывам, что слышали. Без конкретики, но все нормально, – написал Вилкул.
Напомним, ранее мы писали, что утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый».
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