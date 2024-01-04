В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

По взрывам, что слышали. Без конкретики, но все нормально, – написал Вилкул.

Он подтвердил, что взрывы были, и добавил, что все нормально.

Без паники – все под контролем!

В рамках одного из самых больших обменов из плена вернулись…

Как жителям Днепра получить компенсацию за ремонт недвижимости, поврежденной во время войны С начала этого года жители Днепра, чье жилье пострадало от ракетных атак и при этом они сделали ремонт за свои деньги могут получить компенсацию за проведенные работы и строительные материалы. Средства будут переведены на счет в рамках программы «єВідновлення». 2 просмотров