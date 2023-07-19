У Кривому Розі чоловік встромив знайомому ніж у спину: що сталося

Уночі 18 липня в одному з приватних будинків на території Центрально-Міського району між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 37-річний чоловік напав на 32-річного знайомого та встромив йому ніж у спину.
Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили ніж.
Зазначається, що нападник вже мав судимість.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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