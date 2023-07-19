В Кривом Роге мужчина всадил знакомому нож в спину: что произошло

Ночью 18 июля в одном из частных домов на территории Центрально-Городского района между двумя мужчинами возникла ссора, во время которой 37-летний мужчина напал на 32-летнего знакомого и всадил ему нож в спину.
Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли нож.
Отмечается, что нападавший уже имел судимость.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина зарезала сожителя.
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Александра Лучка
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