У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням

Подія сталася 31 липня у Покровському районі Кривого Рогу.
Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 39-річний підозрюваний завдав 44-річному потерпілому тяжкі тілесні ушкодження палкою та камінням, після цього зловмисник втік.
Постраждалого госпіталізували до міської лікарні. В якому він стані зараз – невідомо.
Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінка забила до смерті знайомого на вулиці: що кажуть у поліції.
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