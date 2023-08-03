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У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням

Сьогодні 07:19
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Постраждалий у лікарні.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням

Подія сталася 31 липня у Покровському районі Кривого Рогу.

Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 39-річний підозрюваний завдав 44-річному потерпілому тяжкі тілесні ушкодження палкою та камінням, після цього зловмисник втік.

Постраждалого госпіталізували до міської лікарні. В якому він стані зараз – невідомо. 

Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінка забила до смерті знайомого на вулиці: що кажуть у поліції. 

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