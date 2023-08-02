До 100 вогняних куль на годину: коли мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити зорепад

Зовсім скоро мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити серпневий поток Персеїди.

Щорічно в середині серпня відбудеться метеорне шоу Песеїди. Так називають астрологічну подію, коли за годину падає під сто яскравих метеорів. У 2023 пік зорепаду припаде на 12-13 серпня. Цьогоріч побачити це астроявище буде легше, адже місяць буде наприкінці фази свого зростання, тож небо не буде забруднене світлом земного супутника.

Персеїдами називають потужні метеорні потоки, які виникають, коли наша планета проходить через шлейф комети Свіфта-Таттла. Уламки небесного тіла врізаються в земну атмосферу, залишаючи за собою шлейф, тож здається, наче з неба падають зорі.

Метеори рухаються надзвичайно швидко, залишаються за собою яскраву лінію. Іноді здається наче вони ось-ось впадуть нам на голову, проте насправді вони дуже далеко він нас.

Метеорний потік Персеїди у 2023 році розпочався 17 липня і триватиме до 24 серпня. Пік припадає на 12-13 серпня, і можливо протримається до 14-го.

Для спостереження краще обрати передсвітанковий час.

Метеоритний потік можна добре побачити у Північній півкулі й аж до середніх південних широт. Краще для спостереження обрати темне місце, де не заважатимуть міські вогні й запастися терпінням.

Щоб побачити метеори, подивіться вгору та на північ.

Для перегляду не потрібні телескопи чи біноклі, оскільки увесь секрет полювання за метеорами полягає в тому, щоб охопити якомога більше неба та дати очам приблизно 30 хвилин часу, щоб звикнути до темряви.

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