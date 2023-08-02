У Дніпрі жінка забила до смерті знайомого на вулиці: що кажуть у поліції

Жінка та чоловік просто посварилися...

У понеділок, 24 липня, близько 06:40 на вулиці Генерала Захарченка в Індустріальному районі виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановили, що до злочину причетна 32-річна жінка. З’ясувалося, що на вулиці між підозрюваною та 49-річним чоловіком виник конфлікт, під час якого жінка завдала потерпілому удари ногами по тілу. Від отриманих травм чоловік помер.

Після цього зловмисниця втекла – вона переховувалася в сусідній області. Правоохоронці розшукали її та затримали.

31 липня слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік забив свого родича до смерті.

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