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  • Біля багатоповерхівок у Кривому Розі посіяли “херсонські” кавуни та вже зібрали перший урожай

Біля багатоповерхівок у Кривому Розі посіяли “херсонські” кавуни та вже зібрали перший урожай

Сьогодні 19:53
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Мешканці Кривого Рогу зібрали урожай кавунів, які навесні висадили посеред багатоповерхівок.

Новости Днепра про Біля багатоповерхівок у Кривому Розі посіяли

Клумби з квітами біля багатоповерхівок вже не в моді. Мешканці Кривого Рогу вирішили зайнятися фермерством та висадили поблизу своїх будинків кавуни. Уже навіть зібрали перший урожай. Своїми досягненнями поділилася місцева жителька Світлана. 

Городами засадили клумби на мікрорайоні Східний. За словами Світлани, крім кавунів тут ростуть такі сезонні ягоди, як вишні, яблука, сливи та груші, котрі висадили декілька років тому. Деревця вже почали плодити, тому містяни вирішили спробувати виростити тут кавуни, які посіяли серед квітів.

В травні між молодими трояндами в сквері я посіяла кавуни Херсонські.  І сьогодні перший я спробувала. Він дуже смачний. На підході ще десяток, – хизується Світлана. 

Наступного року криворіжці планують посадити помідори чи огірки. 

Нагадаємо, раніше нікопольчани висадили на дні обмілілого Каховського водосховища картоплю та кабачки. Схоже українці здатні засадити городами будь-яку вільну землю. 

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