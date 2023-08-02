Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли «херсонские» арбузы и уже собрали первый урожай

Клумбы с цветами возле многоэтажек уже не в моде. Жители Кривого Рога решили заняться фермерством и посеяли рядом со своим домов арбузы. Уже даже собрали первый урожай. Своими достижениями поделилась местная жительница Светлана.
Огородами засадили клумбы на Восточном микрорайоне. По словам Светланы, помимо арбузов здесь растут такие сезонные фрукты и ягоды как вишни, яблоки, сливы и груши, которые высадили несколько лет назад. Деревца уже начали плодить, поэтому горожане решили попытаться вырастить здесь арбузы, посеяв их среди цветов.
В мае между молодыми розами в сквере я посеяла Херсонские арбузы. И сегодня первый я попробовала. Он очень вкусен. На подходе еще десяток, — хвастается Светлана.
В следующем году криворожцы планируют посадить здесь помидоры или огурцы.
Напомним, ранее никопольчане высадили на дне обмелевшего Каховского водохранилища картофель и кабачки. Похоже, украинцы способны засадить огородами любую свободную землю.
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