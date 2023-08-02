Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли «херсонские» арбузы и уже собрали первый урожай

Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли «херсонские» арбузы и уже собрали первый урожай

Сегодня 19:53
просмотров

Жители Кривого Рога собрали урожай арбузов, которые весной высадили среди многоэтажек.

Новости Днепра про Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли

Клумбы с цветами возле многоэтажек уже не в моде. Жители Кривого Рога решили заняться фермерством и посеяли рядом со своим домов арбузы. Уже даже собрали первый урожай. Своими достижениями поделилась местная жительница Светлана.

Огородами засадили клумбы на Восточном микрорайоне. По словам Светланы, помимо арбузов здесь растут такие сезонные фрукты и ягоды как вишни, яблоки, сливы и груши, которые высадили несколько лет назад. Деревца уже начали плодить, поэтому горожане решили попытаться вырастить здесь арбузы, посеяв их среди цветов.

В мае между молодыми розами в сквере я посеяла Херсонские арбузы. И сегодня первый я попробовала. Он очень вкусен. На подходе еще десяток, — хвастается Светлана.

Новости Днепра про Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли

В следующем году криворожцы планируют посадить здесь помидоры или огурцы.

Напомним, ранее никопольчане высадили на дне обмелевшего Каховского водохранилища картофель и кабачки. Похоже, украинцы способны засадить огородами любую свободную землю.

Читайте также:

Новости Днепра про Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли Українська Новости Днепра про Под многоэтажками в Кривом Роге посеяли Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кот Етик сутки прятался в ванной разбомбленного дома в Кривом Роге: что с ним
Новости Днепра
Вчера 15:17
Кот Етик сутки прятался в ванной разбомбленного дома в Кривом Роге: что с ним

В Кривом Роге из ванной разрушенной квартиры спасли кота Етика.

От квартир ничего не осталось: как выглядит разрушенный дом в Кривом Роге изнутри (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 13:07
От квартир ничего не осталось: как выглядит разрушенный дом в Кривом Роге изнутри (ФОТО)

Вчера, 31 июля, россияне ударили ракетами "Искандер" по дому и…

«Родился в рагулятне»: на границе с Молдовой поймали блогера из Кривого Рога, мечтавшего о России
Новости Днепра
Вчера 11:05
«Родился в рагулятне»: на границе с Молдовой поймали блогера из Кривого Рога, мечтавшего о России

Криворожец называл Украину "рагулятней".

Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии
Новости Днепра
Вчера 07:46
Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии

Вчера, 31 июля, около 9:00 россияне ударили по Кривому Рогу…

Последние новости

До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопад
До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопад

Совсем скоро жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть августовский поток Персеиды.

Сегодня 19:15
1
просмотров
Нападал в подъезде: в Кривом Роге мужчина грабил стариков
Нападал в подъезде: в Кривом Роге мужчина грабил стариков

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина грабил пенсионеров.

Сегодня 18:31
4
просмотров
В Днепропетровской области пропал 79-летний дедушка, у которого проблемы с памятью
В Днепропетровской области пропал 79-летний дедушка, у которого проблемы с памятью

В Днепропетровской области ищут пропавшего дедушку.

Сегодня 17:53
4
просмотров
В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно
В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому.

Сегодня 17:44
8
просмотров
В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)
В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

В центре Днепра продают бывший доходный дом за 22,4 млн грн. Здание в несколько этажей было построено более 100 лет назад. Сегодня оно отреставрировано, но фасад изменен.

Сегодня 17:10
4
просмотров
Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине
Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине

В Днепре судили айтишника, который сотрудничал с российскими спецслужбами и пытался уничтожить украинскую ПВО.

Сегодня 16:57
3
просмотров
В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь
В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

Сегодня 16:47
6
просмотров
Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас
Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас

Утром 2 августа в отделении Пенсионного фонда Марганца раздался взрыв. Как оказалось позже, один из посетителей взорвал гранату.

Сегодня 16:27
1
просмотров
В Днепре женщина забила до смерти знакомого на улице: что говорят в полиции
В Днепре женщина забила до смерти знакомого на улице: что говорят в полиции

Женщина и мужчина просто поссорились...

Сегодня 16:15
4
просмотров
Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины
Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Полки супермаркетов и рынков переполнены сезонными овощами и фруктами.

Сегодня 15:59
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх