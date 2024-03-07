У Кривому Розі 9-річний хлопчик біля школи впав у багаття: його госпіталізували до лікарні

У середу, 6 березня, у Кривому Розі сталася надзвичайна подія – 9-річний хлопчик біля школи перечепився через самокат та впав у тліюче багаття.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Дитину госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, у постраждалого лікарі діагностували термічні опіки кистей та передпліч.
Усі обставини події встановлюють.
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Усе під контролем!