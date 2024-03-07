Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі 9-річний хлопчик біля школи впав у багаття: його госпіталізували до лікарні

У Кривому Розі 9-річний хлопчик біля школи впав у багаття: його госпіталізували до лікарні

Сьогодні 13:50
просмотров

Попередньо, у дитини лікарі діагностували термічні опіки кистей та передпліч.
Новости Днепра про У Кривому Розі 9-річний хлопчик біля школи впав у багаття: його госпіталізували до лікарні

Фото умовне.

У середу, 6 березня, у Кривому Розі сталася надзвичайна подія – 9-річний хлопчик біля школи перечепився через самокат та впав у тліюче багаття.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Дитину госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, у постраждалого лікарі діагностували термічні опіки кистей та передпліч.

Усі обставини події встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському горіла квартира: ДСНС-ники з вогню врятували жінку.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 9-річний хлопчик біля школи впав у багаття: його госпіталізували до лікарніУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зібрала “на ЗСУ” 1,2 млн і спустила все в казино: у Києві затримали шахрайку з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    Зібрала “на ЗСУ” 1,2 млн і спустила все в казино: у Києві затримали шахрайку з Кривого Рогу

    Псевдоволонтерку з Кривого Рогу, яка спускала зібрані на ЗСУ гроші…

    На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде далі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:48
    На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде далі

    Буває і таке.

    У Кам’янському “швидка” рятувала чоловіка, який подавився їжею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    У Кам’янському “швидка” рятувала чоловіка, який подавився їжею

    У Кам'янському Дніпропетровської області рятували чоловіка, який подавився їжею.

    На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: чи варто хвилюватися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:43
    На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: чи варто хвилюватися

    Усе під контролем!

    Наверх