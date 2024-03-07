У Кам’янському горіла квартира: ДСНС-ники з вогню врятували жінку

Постраждалу госпіталізували до лікарні!

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Сергія Слісаренка у Кам’янському. Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що займання виникло в квартирі, яка розташована на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 3 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час ліквідації пожежі ДСНС-ники врятували 41-річну жінку – її винесли на свіже повітря та передали медикам для подальшої госпіталізації у лікарню.

До гасіння пожежі залучили 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС.

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