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  • У Кривому Розі 20-річний хлопець у під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: що кажуть у поліції

У Кривому Розі 20-річний хлопець у під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: що кажуть у поліції

Сьогодні 12:06
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У поліції повідомили подробиці жахливого інциденту, що стався у Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі 20-річний хлопець у під'їзді розбещував 9-річну дівчинку: що кажуть у поліції

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, подія сталася 29 травня близько 13:00 в одному із під’їздів будинку на території Довгинцівського району.

9-річна дівчинка гралась з друзями у дворі свого будинку та пішла додому попити води. У цей час за нею у під’їзд зайшов 20-річний хлопець та почав вчиняти розпусні дії.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

Тепер 20-річний збоченець може провести за ґратами до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Польщі затримали біженку з Дніпропетровщини, яка катувала та продавала педофілам дітей.

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Новости Днепра про У Кривому Розі 20-річний хлопець у під'їзді розбещував 9-річну дівчинку: що кажуть у поліціїУкраїнська

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