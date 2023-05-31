У Кривому Розі 20-річний хлопець у під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: що кажуть у поліції

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, подія сталася 29 травня близько 13:00 в одному із під’їздів будинку на території Довгинцівського району.
9-річна дівчинка гралась з друзями у дворі свого будинку та пішла додому попити води. У цей час за нею у під’їзд зайшов 20-річний хлопець та почав вчиняти розпусні дії.
Поліцейські затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).
Тепер 20-річний збоченець може провести за ґратами до восьми років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Польщі затримали біженку з Дніпропетровщини, яка катувала та продавала педофілам дітей.
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