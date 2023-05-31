В Кривом Роге 20-летний парень в подъезде развращал 9-летнюю девочку: что говорят в полиции

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, событие произошло 29 мая около 13:00 в одном из подъездов дома на территории Долгинцевского района.
9-летняя девочка играла с друзьями во дворе своего дома и пошла домой попить воды. В это время за ней в подъезд вошел 20-летний парень и начал совершать развратные действия.
Полицейские задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).
Теперь 20-летний извращенец может провести за решеткой до восьми лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Польше задержали беженку из Днепропетровщины, которая пытала и продавала педофилам детей.
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