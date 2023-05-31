В Кривом Роге 20-летний парень в подъезде развращал 9-летнюю девочку: что говорят в полиции

В полиции сообщили подробности ужасного инцидента, произошедшего в Кривом Роге.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, событие произошло 29 мая около 13:00 в одном из подъездов дома на территории Долгинцевского района.

9-летняя девочка играла с друзьями во дворе своего дома и пошла домой попить воды. В это время за ней в подъезд вошел 20-летний парень и начал совершать развратные действия.

Полицейские задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Теперь 20-летний извращенец может провести за решеткой до восьми лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше задержали беженку из Днепропетровщины, которая пытала и продавала педофилам детей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: