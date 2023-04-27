У Кам’янському авто збило 5-річну дівчинку на “зебрі”: дитина зараз в реанімації Дніпра

У Кам’янському водій збив дитину, яка разом з мамою переходила дорогу на “зебрі”. Страшна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 26 квітня.
Як розповіли в поліції, 5-річна дівчинка разом з мамою йшли на зелене світло по пішохідному переходу. Водій ВАЗ проігнорував червоне світло для автомобілів та не зупинився, через що наїхав на дитину. Наразі дівчинка знаходиться в реанімації однієї із лікарень Дніпра. Вона отримала численні травми і забої. У неповнолітньої також зламана нога.
Очевидці кажуть, що після ДТП водія затримали перехожі та тримали до приїзду поліції. У Кам’янському РУП повідомили, що 26-річний кермувальник був п’яним.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Місцевий провайдер опублікував відео з камер спостереження:
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