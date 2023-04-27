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  • У Кам’янському авто збило 5-річну дівчинку на “зебрі”: дитина зараз в реанімації Дніпра

У Кам’янському авто збило 5-річну дівчинку на “зебрі”: дитина зараз в реанімації Дніпра

Сьогодні 17:21
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У Кам'янському затримали 26-річного водія, який збив 5-річну дівчинку на пішохідному переході.

Новости Днепра про У Кам'янському авто збило 5-річну дівчинку на

У Кам’янському водій збив дитину, яка разом з мамою переходила дорогу на “зебрі”. Страшна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 26 квітня.

Як розповіли в поліції, 5-річна дівчинка разом з мамою йшли на зелене світло по пішохідному переходу. Водій ВАЗ проігнорував червоне світло для автомобілів та не зупинився, через що наїхав на дитину. Наразі дівчинка знаходиться в реанімації однієї із лікарень Дніпра. Вона отримала численні травми і забої. У неповнолітньої також зламана нога. 

Очевидці кажуть, що після ДТП водія затримали перехожі та тримали до приїзду поліції. У Кам’янському РУП повідомили, що 26-річний кермувальник був п’яним. 

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Місцевий провайдер опублікував відео з камер спостереження:

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