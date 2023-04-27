Жорстке ДТП: у Кам’янському п’яний водій ВАЗ збив дівчинку

У Кам'янському Дніпропетровській області водій ВАЗ збив дівчинку, яка разом із батьками переходила дорогу.

Сім’я переходила дорогу на “зелений” сигнал світлофора, але водій ВАЗ проігнорував світлофор та поїхав далі. Наблизившись до сім’ї, яка була в цей момент посеред дороги, водій спробував уникнути зіткнення, але в’їхав прямо в дівчинку, яку мати тримала за руку. Дитина відлетіла на кілька метрів.

Повідомляється, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали очевидці. Дитина зараз перебуває у реанімації. У обставинах аварії розбираються співробітники поліції.

Джерело: Дніпро Оперативний

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