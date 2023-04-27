Жорстке ДТП: у Кам’янському п’яний водій ВАЗ збив дівчинку

Сім’я переходила дорогу на “зелений” сигнал світлофора, але водій ВАЗ проігнорував світлофор та поїхав далі. Наблизившись до сім’ї, яка була в цей момент посеред дороги, водій спробував уникнути зіткнення, але в’їхав прямо в дівчинку, яку мати тримала за руку. Дитина відлетіла на кілька метрів.
Повідомляється, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали очевидці. Дитина зараз перебуває у реанімації. У обставинах аварії розбираються співробітники поліції.
Джерело: Дніпро Оперативний
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