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Жорстке ДТП: у Кам’янському п’яний водій ВАЗ збив дівчинку

Сьогодні 08:00
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У Кам'янському Дніпропетровській області водій ВАЗ збив дівчинку, яка разом із батьками переходила дорогу.

Новости Днепра про Жорстке ДТП: у Кам'янському п'яний водій ВАЗ збив дівчинку

Сім’я переходила дорогу на “зелений” сигнал світлофора, але водій ВАЗ проігнорував світлофор та поїхав далі. Наблизившись до сім’ї, яка була в цей момент посеред дороги, водій спробував уникнути зіткнення, але в’їхав прямо в дівчинку, яку мати тримала за руку. Дитина відлетіла на кілька метрів.

Повідомляється, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали очевидці. Дитина зараз перебуває у реанімації. У обставинах аварії розбираються співробітники поліції.

Джерело: Дніпро Оперативний

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Новости Днепра про Жорстке ДТП: у Кам'янському п'яний водій ВАЗ збив дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Жорстке ДТП: у Кам'янському п'яний водій ВАЗ збив дівчинкуРусский

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