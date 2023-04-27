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Страшное ДТП: в Каменском пьяный водитель ВАЗ сбил девочку

Сегодня 08:00
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В Каменском Днепропетровской области водитель ВАЗ сбил девочку, которая вместе с родителями переходила дорогу.

Новости Днепра про Страшное ДТП: в Каменском пьяный водитель ВАЗ сбил девочку

Семья переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора, но водитель ВАЗ проигнорировал светофор и поехал дальше. Приблизившись к семье, которая была в этот момент посреди дороги, водитель попытался избежать столкновения но въехал прямо в девочку, которую мать держала за руку. Ребенок отлетел на несколько метров. 

Сообщается, что водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали очевидцы. Ребенок сейчас находится в реанимации. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. 

Источник: Дніпро Оперативний

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Новости Днепра про Страшное ДТП: в Каменском пьяный водитель ВАЗ сбил девочкуУкраїнська Новости Днепра про Страшное ДТП: в Каменском пьяный водитель ВАЗ сбил девочкуРусский

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