Страшное ДТП: в Каменском пьяный водитель ВАЗ сбил девочку

Семья переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора, но водитель ВАЗ проигнорировал светофор и поехал дальше. Приблизившись к семье, которая была в этот момент посреди дороги, водитель попытался избежать столкновения но въехал прямо в девочку, которую мать держала за руку. Ребенок отлетел на несколько метров.
Сообщается, что водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали очевидцы. Ребенок сейчас находится в реанимации. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Источник: Дніпро Оперативний
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 27 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…
Российская армия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области из самолета. Всего…
Нарколаборатории находились в нескольких областях, вещества продавали оптом и в…
ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили…
Сегодня, 27 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Марганце полицейские задержали вора из гаражного кооператива.
Захватите с собой зонт!
Российская армия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области из самолета. Всего регион за день подвергся обстрелам пять раз.
Нарколаборатории находились в нескольких областях, вещества продавали оптом и в розницу. Ежемесячно реализовывалось 250 доз стоимостью около 70 млн. гривен. Кроме того, психотропы пытались провозить также и в прифронтовые регионы.
ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили разведывательный БпЛА типа "Supercam".
В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.
В мае два поезда, курсирующих через Днепр и Запорожье, изменят график движения.
Сквер "Прибрежный", что на Набережной Победы, стал любимым местом отдыха для многих горожан.
Поздравляем наших победителей!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!