Страшное ДТП: в Каменском пьяный водитель ВАЗ сбил девочку

В Каменском Днепропетровской области водитель ВАЗ сбил девочку, которая вместе с родителями переходила дорогу.

Семья переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора, но водитель ВАЗ проигнорировал светофор и поехал дальше. Приблизившись к семье, которая была в этот момент посреди дороги, водитель попытался избежать столкновения но въехал прямо в девочку, которую мать держала за руку. Ребенок отлетел на несколько метров.

Сообщается, что водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали очевидцы. Ребенок сейчас находится в реанимации. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Источник: Дніпро Оперативний

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