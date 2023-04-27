Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на «зебре»: ребенок сейчас в реанимации Днепра

В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на «зебре»: ребенок сейчас в реанимации Днепра

Сегодня 17:21
просмотров

В Каменском задержан 26-летний водитель, сбивший 5-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Новости Днепра про В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на

В Каменском водитель сбил ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу на «зебре». Страшное ДТП произошло на проспекте Юбилейном 26 апреля.

Как рассказали в полиции, 5-летняя девочка вместе с мамой шли на зеленый свет по пешеходному переходу. Водитель ВАЗ проигнорировал красный свет для автомобилей и не остановился, из-за чего наехал на ребенка. В настоящее время девочка находится в реанимации одной из больниц Днепра. Она получила многочисленные травмы и ушибы. У несовершеннолетней также сломана нога.

Очевидцы говорят, что после ДТП водителя задержали прохожие и до приезда полиции. В Каменском РУП сообщили, что 26-летний водитель был пьян.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Местный провайдер опубликовал видео с камер наблюдения:

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на Українська Новости Днепра про В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция

    С 2021 года в Украине трудовые книжки из бумажных превратились…

    В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка
    Новости Днепра
    Сегодня 16:09
    В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка

    В Днепре спасали собачку.

    В Кривом Роге женщина 37 лет прожила без паспорта
    Новости Днепра
    Сегодня 15:38
    В Кривом Роге женщина 37 лет прожила без паспорта

    В Кривом Роге женщина впервые за 37 лет получила паспорт.

    На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 14:51
    На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

    В боях погибла звезда украинского футзала.

    Последние новости

    Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция
    Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция

    С 2021 года в Украине трудовые книжки из бумажных превратились в электронные. Пока еще в ходу и те и те, но параллельно обычной учет стажа ведется «онлайн». Электронная трудовая позволяет в будущем начислять пенсии в автоматическом режиме, она не потеряется…

    Сегодня 17:22
    просмотров
    Мэр Новомосковска объяснил, почему город не будут переименовывать в «Новик»
    Мэр Новомосковска объяснил, почему город не будут переименовывать в «Новик»

    Для Новомосковска, что на Днепропетровщине, выбирают новое название. Если в свое время "Днепропетровск" получил сокращенное "народное" название "Днепр", то в этот раз так не произойдет. Мэр города объяснил почему.

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров
    В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка
    В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка

    В Днепре спасали собачку.

    Сегодня 16:09
    просмотров
    В Кривом Роге женщина 37 лет прожила без паспорта
    В Кривом Роге женщина 37 лет прожила без паспорта

    В Кривом Роге женщина впервые за 37 лет получила паспорт.

    Сегодня 15:38
    просмотров
    На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра
    На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

    В боях погибла звезда украинского футзала.

    Сегодня 14:51
    просмотров
    Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)
    Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

    Лоцманская Каменка или Лоц-Каменка – один из старейших поселков в Днепре. Когда-то это было село, где жили лоцманы, сегодня часть его территории занимает жилмассив Победа, а часть все еще считается поселком.

    Сегодня 14:42
    просмотров
    В Польше обнаружили обломки ракеты с надписями на русском: СМИ выяснили ее происхождение
    В Польше обнаружили обломки ракеты с надписями на русском: СМИ выяснили ее происхождение

    В Польше неподалеку от Быдгоща обнаружили ракету с русскими надписями.

    Сегодня 14:17
    0
    просмотров
    Группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму: когда запланировано шоу в Ялте
    Группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму: когда запланировано шоу в Ялте

    Группа "Антитела" уже собирается дать концерт в Крыму.

    Сегодня 13:44
    просмотров
    На Днепропетровщине котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели
    На Днепропетровщине котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели

    Вчера, 26 апреля, в селе Оленовка Каменского района котик упал в колодец на территории частного домовладения.

    Сегодня 13:29
    1
    просмотров
    Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий
    Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий

    Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство работодателей в Днепре ищут сотрудников с хотя бы минимальным опытом. Для тех, кто открыт новому, есть множество вакансий, где опыт работы не требуется, а нужна лишь настойчивость и желание учиться.…

    Сегодня 13:03
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх