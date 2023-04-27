В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на «зебре»: ребенок сейчас в реанимации Днепра

В Каменском задержан 26-летний водитель, сбивший 5-летнюю девочку на пешеходном переходе.

В Каменском водитель сбил ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу на «зебре». Страшное ДТП произошло на проспекте Юбилейном 26 апреля.

Как рассказали в полиции, 5-летняя девочка вместе с мамой шли на зеленый свет по пешеходному переходу. Водитель ВАЗ проигнорировал красный свет для автомобилей и не остановился, из-за чего наехал на ребенка. В настоящее время девочка находится в реанимации одной из больниц Днепра. Она получила многочисленные травмы и ушибы. У несовершеннолетней также сломана нога.

Очевидцы говорят, что после ДТП водителя задержали прохожие и до приезда полиции. В Каменском РУП сообщили, что 26-летний водитель был пьян.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Местный провайдер опубликовал видео с камер наблюдения:

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