У Дніпрі знову запрацює дитяча залізна дорога: час роботи

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Дитяча залізниця – це місце, де малеча з батьками можуть проїхатися вузькоколійкою в міських парках та ближче познайомитися зі світом залізниці. Тут перевезенням та обслуговуванням пасажирів займаються юні залізничники. Вони вчаться стати професійними машиністами, колійниками, провідниками та черговими, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Дніпрі відкриття сезону заплановане на 4 травня. Щодо часу роботи – у травні, вересні та жовтні поїзди будуть відправлятися у вихідні дні з 10:00 до 18:00. Літній графік: щоп’ятниці з 12:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 18:00.
Також дитяча залізниця запрацює в Києві, Львові та Рівному. У Харкові, з огляду на безпекову ситуацію, відкриття поки відкладається.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Шевченка у Дніпрі був величезний амфітеатр з колонами: рідкісні фото.
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