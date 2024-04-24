В Днепре снова заработает детская железная дорога: время работы

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Детская железная дорога — это место, где дети с родителями могут проехаться по узкоколейке в городских парках и ближе познакомиться с миром железной дороги. Здесь перевозкой и обслуживанием пассажиров занимаются юные железнодорожники. Они учатся стать профессиональными машинистами, путейцами, проводниками и дежурными, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Днепре открытие сезона запланировано на 4 мая. Относительно времени работы — в мае, сентябре и октябре поезда будут отправляться в выходные дни с 10:00 до 18:00. Летний график: каждую пятницу с 12:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 18:00.
Также детская железная дорога заработает в Киеве, Львове и Ровно. В Харькове, учитывая ситуацию с безопасностью, открытие пока откладывается.
Напомним, ранее мы писали, что в парке Шевченко в Днепре был огромный амфитеатр с колоннами: фото.
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