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У Дніпрі пішов з життя відомий барабанщик та священник

Сьогодні 13:33
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У Дніпрі помер відомий колишній квнщик, музикант та священник.

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий барабанщик та священник

На 58-му році життя не стало Юрія Дана. Сумну звістку повідомив Evgeny Gendin.

Юрій колись був у складі дніпровської команди ДДУ, учасники якої стали віцечемпіонами КВК 1987-88 років. Також він тривалий час грав у гурті на барабанах, а понад 10 років тому змінив професію й став священником – отцем Георгієм та працював при храмі онкологічної лікарні. 

Дуже-дуже сумно. Пішов в інший світ (він-то в нього вірив) наш колишній барабанщик, наш добрий товариш Юра Дан. Дуже сумно, – написав екскерівник команди КВК ДДУ Євген Гендін. 

За словами Євгена, з Юрієм вони пропрацювали 20 років та разом з командою об’їздили майже весь світ – США, Європу, країни так званого колишнього СРСР. 

Євген показав архівне фото з часів, коли Юрій був барабанником. 

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий барабанщик та священник

Бувай, Юрко, отець Георгій. Класний барабанщик і добра людина, – написав Євген.

Про причини та обставини смерті Юрія не повідомляється. 

Світла пам’ять. 

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