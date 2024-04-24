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У Дніпрі кіт просидів дві доби на рівні 6-го поверху

Сьогодні 11:09
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У Дніпрі з високого дерева зняли кота.

Новости Днепра про У Дніпрі кіт просидів дві доби на рівні 6-го поверху

Ввечері 23 квітня на вулиці Алана Шепарда врятували кота

Кіт просидів на дереві дві доби. Про біду повідомила дніпрянка Алла.

На вул. Алана Шепарда 34-а вже дві доби сидить кіт на дереві. ДСНС їхати відмовилися – сказали немає тих. можливості. Зверталися до ДТЕК і там повний ігнор. Допоможіть, будь ласка, врятувати бідну тварину, – написала вона в тг-каналі Геннадія Корбана. 

На допомогу бідосі прийшли комунальники. Співробітники КП “Дніпровський електротранспорт” оперативно відреагували та направили до місця події 17-метрову вежу.

Виявилося, що кіт сидів на рівні 6-го поверху. Згодом пухнастик щасливо возз’єднався з господинею.

Новости Днепра про У Дніпрі кіт просидів дві доби на рівні 6-го поверху

 

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