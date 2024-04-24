Раніше у парку Шевченка у Дніпрі був величезний амфітеатр з колонами: рідкісні фото

Мало хто знає, що 1936 року на території парку імені Шевченка було відкрито дерев’яний амфітеатр. Його масштаби вражали – він був розрахований на 3000 місць.
Цю історію у мережі розповіла дніпрянка Олена Присягіна.
Для будівництва амфітеатру довелося зняти великий пласт ґрунту і змінити рельєф ділянки. Сам театр був відкритим майданчиком зі сценою у вигляді арени, позаду якої розміщувалася музична “раковина”. Цей театр отримав назву «Зелений».
На жаль, проіснував він недовго. Під час війни театр згорів дотла, і більше його не відновлювали.
Подивитися на нього ми можемо тільки на фотографіях, яких збереглося небагато. Ось деякі з них:
2017 року цій локації спробували дати друге життя – тоді на майданчику з’явився громадський простір «Сцена». Тут проводили концерти та арт-вечори. Але з часом це місце знову покинули.
Так воно виглядає зараз:
Більше фото у відео:
Нагадаємо, раніше ми писали, як у парку Глоби у Дніпрі виглядає озеро без води: унікальне фото.
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