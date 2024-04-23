Як у парку Глоби у Дніпрі виглядає озеро без води: унікальне фото

Парк Глоби в Катеринославі був заснований у XVIII коли до свого маєтку в нижній частині міста переїхав відставний козак Лазар Глоба. Після його смерті маєток було продано спочатку сукняної фабрики, а потім було віддано у казенне володіння і на його території облаштували Казенний ботанічний сад. Озера там не було.

Як воно з’явилося у парку та як виглядає озеро без води – дізналися журналісти dnepr.info.

Сад швидко перетворився на одну з визначних пам’яток Катеринослава. Територія його була засаджена дикими та фруктовими деревами, виноградниками, тут були парники та розводили шовковичних черв’яків. При саді працювало училище садівництва з розплідником фруктових та лісових дерев, чагарників. Тут готували садівників та городників. До середини 1850-х років у саду росла 31 тисяча фруктових та 193 тис лісових дерев, 569 сортів квіткових та оранжерейних рослин, 27 сортів лікарських трав.

Пізніше територія саду була поділена на Технічні та Міські сади. В останньому був платний вхід і в ньому гуляли мешканці Катеринослава. Пізніше навколо саду почали з’являтися різні будівлі: театри, школи, училища, тощо.

Озеро у парку з’явилося у 1890-х роках під час облаштування центрального ринку. На місці, де зараз знаходиться «Озерка», було озеро. Його вирішили «перенести» до Казенного саду. Для цього прорили канаву якою озеро «спустили» в парк.

У 1904 році в саду з’явилася будівля літнього театру.

Наприкінці 1920-х років у саду провели реконструкцію, перепланували його та наново упорядкували. Пізніше тут з’явилася дитяча залізниця.

У 1950-х роках на озері з’явився фонтан «Самсон», де міфічний герой розривав левову пащу. Але у середині 1970-х він зник. На його місці вже на початку 2000-х з’явився фонтан «Маленький принц». Також у 1970-х тут з’явився літній театр на воді, який довгий час вважався одним із символів міста.

При будівництві театру жителі Дніпра могли спостерігати дивовижне явище: на якийсь час воду з озера спустили і воно швидко проросло очеретом.

фото: В. Гаврилов

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